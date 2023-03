Colleferro Presentazioni di libri ed incontri con gli autori alla Biblioteca comunale Riccardo Morandi | “Chiamami così” | ““Ciccio e Tore” e ““Mi chiamo Tyson”…

Presentato a Colleferro, su iniziativa della Sezione ANPI e in ... ANPI

Questo podcast è uno strumento utile per coltivare la memoria di quanto accaduto e per approfondire la storia Willy Monteiro Duarte.Vega C, il fallimento del lancio del 21 dicembre 2022 dallo spazioporto di Kourou è stato causato dal cedimento di una parte in carbonio-carbonio dell'ugello ...