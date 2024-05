Nicholas Galitzine | Essendo etero mi sento un po' in colpa ad avere ruoli gay

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'attoreha parlato della sua carriera, spiegando perché è un po' in crisi quando interpreta un personaggio gay in film o serie tv.ha interpretato più di un personaggio gay nella sua carriera e, in una recente intervista, ha ammesso che si sente inperché ritiene di aver tolto lo spazio a colleghi omosessuali chie non hanno avuto le sue stesse possibilità professionali. Il protagonista, intervistato da GQ, ha condiviso la sua opinione sulle esperienze avute nella propria carriera. I dubbi diIl protagonista della serie George & Mary ha sottolineato: "Mi identifico come uomo, ma sono stato parte di alcune incredibili storie queer. Provo un senso di incertezza alle volte riguardante la possibilità che sto ...

Una donna di 40 anni che si innamora di un 24enne. Cantante della boy band più famosa al mondo. Che si rivolta contro di lei. Ma sarebbe riduttivo descrivere solo così The idea of you. La nuovissima commedia romantica con Anne Hathaway e Nicholas ...

Nicholas Galitzine è la nostra nuova crush . L’abbiamo visto (e adorato) in The Idea of You, dove ha interpretato il ruolo del 24enne Hayes, un membro di successo di una boy band chiamata August Moon, che si innamora di una donna di 40 anni, Solène, ...

