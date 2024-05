Rmc | Kvara sensibile alla corte del Psg La dirigenza parigina ha incontrato il suo entourage

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sempre più concreto per il napoli il rischio di perdere quest’estate non solo Victor Osimhe, ma anche. Non è infatti un mistero che il Paris Saint-Germain, complice forse la preferenza di Osimhen per la Premier, ha inserito Khvichatskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Il Napoli dal canto suo lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra, i gioielli di famiglia, i gemelli. In questo periodo il presidente De Laurentiis si sta impegnando proprio per sistemare il contratto del georgiano e blindato, ma intanto arrivano novità preoccupanti dFrancia. Secondo il giornalista di Rmc Sport Fabrice Hawkins infatti il Psg si sarebbe già mosso pertskhelia Il Paris è molto interessato a Khvicha ...