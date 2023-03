Cittadini sul piede di guerra contro l’inceneritore. Dopo lo stop alla discarica di Albano riparte la protesta a Santa Palomba (Di domenica 12 marzo 2023) Il sindaco Gualtieri ha disposto la chiusura della discarica di Albano Laziale, in provincia di Roma, ma di certo gli animi di Cittadini, amministratori locali, comitati e associazioni del territorio non si sono calmati e ora sono pronti a continuare la loro battaglia contro la malagestione dell’emergenza rifiuti nella Capitale, schierandosi con ancora più forza contro la realizzazione dell’inceneritore che il sindaco di Roma vuole realizzare a Santa Palomba, a sud della città, nel quadrante del Municipio IX. Una decisione che ha subito infastidito chi in quel territorio ci abita tanto che il comitato No Inceneritore a Santa Palomba e l’associazione Vas avevano presentato un ricorso per cui si aspetta il pronunciamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Il sindaco Gualtieri ha disposto la chiusura delladiLaziale, in provincia di Roma, ma di certo gli animi di, amministratori locali, comitati e associazioni del territorio non si sono calmati e ora sono pronti a continuare la loro battagliala malagestione dell’emergenza rifiuti nella Capitale, schierandosi con ancora più forzala realizzazione delche il sindaco di Roma vuole realizzare a, a sud della città, nel quadrante del Municipio IX. Una decisione che ha subito infastidito chi in quel territorio ci abita tanto che il comitato No Inceneritore ae l’associazione Vas avevano presentato un ricorso per cui si aspetta il pronunciamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : #Italia come #UK: la gestione dell’emergenza #Covid da parte del governo si è basata su false certezze e sul diffon… - CarloCalenda : Il 60% degli ospedali italiani ha più di 40 anni: strutture fatiscenti, spesso non idonee a rispondere alla domanda… - Aldo_Gelletti : @ProfMBassettiR Senza odio, ma, temo che siamo appena all'inizio: verrà sparsa una presunta o reale pandemia per vi… - jennaro52 : @GuidoCrosetto La 'colleganza' c'è, poiché Interni e Difesa svolgono un lavoro congiunto basato sul criterio di uni… - ficantetony1 : @Storace non è la sinistra, sono migliaia e migliaia di cittadini ai quali questo trio sta pesantemente sul cazzo a… -