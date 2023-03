Spalletti si sbilancia in conferenza: “Kvara ha fatto un gol alla Maradona”, poi il confronto fra Kim e Koulibaly (Di sabato 11 marzo 2023) Ha parlato in conferenza stampa al termine della gara fra Napoli e Atalanta il tecnico azzurro Luciano Spalletti. L’allenatore ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria e ha fatto i complimenti ad alcuni calciatori particolarmente brillanti oggi, come Kvaratskhelia e Kim. Di seguito quanto riportato: Dobbiamo continuare a mantenere i piedi per terra per vivere altri momenti indimenticabili. Le gare vanno giocate, ho rispetto del lavoro di Gasperini, che anche quest’anno sta facendo un campionato importante con coraggio e qualità. È un motivo ulteriore per fare complimenti ai miei calciatori stasera averlo battuto Spalletti Spalletti: “Kvara ha fatto un gol degno di Maradona” Kvara? Gli faccio i ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Ha parlato instampa al termine della gara fra Napoli e Atalanta il tecnico azzurro Luciano. L’allenatore ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria e hai complimenti ad alcuni calciatori particolarmente brillanti oggi, cometskhelia e Kim. Di seguito quanto riportato: Dobbiamo continuare a mantenere i piedi per terra per vivere altri momenti indimenticabili. Le gare vanno giocate, ho rispetto del lavoro di Gasperini, che anche quest’anno sta facendo un campionato importante con coraggio e qualità. È un motivo ulteriore per fare complimenti ai miei calciatori stasera averlo battuto: “haun gol degno di? Gli faccio i ...

