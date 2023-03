GdS – Milan su Joao Pedro del Watford e Retegui: le trattative (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 10:19:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Il Diavolo lavora già sul centravanti del futuro, sul taccuino anche Okafor del Salisburgo e altri nomi. Molto dipenderà dal budget, dai costi e… da Leao Olivier Giroud può allenare la mano per la firma: il rinnovo è in vista. A meno di sorprese clamorose, il 9 vestirà di rosso e di nero per un’altra stagione. Il Milan però per il futuro non può non considerare che Giroud ha 36 anni e gioca da una vita al massimo livello: sta bene ma non è eterno. E allora, in vista dell’estate, lo studio dei profili per l’attacco è uno dei temi all’ordine del giorno. Prima di parlare di alcuni giocatori seguiti, però, due parole su Divock Origi. Fattore D — Origi nell’estate 2022 è arrivato al Milan con l’ambizione di essere ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 10:19:35Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Il Diavolo lavora già sul centravanti del futuro, sul taccuino anche Okafor del Salisburgo e altri nomi. Molto dipenderà dal budget, dai costi e… da Leao Olivier Giroud può allenare la mano per la firma: il rinnovo è in vista. A meno di sorprese clamorose, il 9 vestirà di rosso e di nero per un’altra stagione. Ilperò per il futuro non può non considerare che Giroud ha 36 anni e gioca da una vita al massimo livello: sta bene ma non è eterno. E allora, in vista dell’estate, lo studio dei profili per l’attacco è uno dei temi all’ordine del giorno. Prima di parlare di alcuni giocatori seguiti, però, due parole su Divock Origi. Fattore D — Origi nell’estate 2022 è arrivato alcon l’ambizione di essere ...

