GdS – De Zerbi piace alla Roma se con Mourinho dovesse finire (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 10:48:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Il tecnico italiano incanta la Premier e punta all'Europa con il piccolo Brighton: stanno pensando a lui anche Tottenham e Chelsea, ma i giallorossi hanno da tempo un canale aperto con lui L'Inghilterra ha scoperto di recente il "De Zerbi-ball" e se n'è innamorata. Il tecnico italiano sta stupendo la Premier League con il suo Brighton. In questo momento, è la squadra che – dopo il sorprendente ed evolutissimo Arsenal di Arteta capolista – gioca il miglior calcio dell'isola. E non è spettacolo fine a se stesso: i Seagulls si stanno affacciando prepotentemente alla zona dell'Europa che conta, mai frequentata da un club che da quando è arrivato in Premier, stagione 2016-17, ha sempre vissuto nei bassifondi e al massimo è ...

