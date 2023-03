Spezia-Inter, probabili formazioni 26ª giornata Serie A: ecco le ultime novità (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia per la partita della 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la settima del girone di ritorno. L’anticipo che precede la fondamentale trasferta di Porto non dovrà essere solo un test “allenante” per Inzaghi. ecco le probabili formazioni di Spezia-Inter in Serie A Spezia (4-2-3-1): 69 Dragowski; 27 Amian, 4 Ampadu, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 6 Bourabia, 8 Ekdal, 77 Zurkowski; 14 Shomurodov, 18 Nzola, 11 Gyasi ©. A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 J. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)è la prossima partita in programma ed è già tempo di. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Alberto Picco” di Laper la partita della 26ªdel Campionato Italiano diA, la settima del girone di ritorno. L’anticipo che precede la fondamentale trasferta di Porto non dovrà essere solo un test “allenante” per Inzaghi.lediin(4-2-3-1): 69 Dragowski; 27 Amian, 4 Ampadu, 29 Caldara, 43 Nikolaou; 6 Bourabia, 8 Ekdal, 77 Zurkowski; 14 Shomurodov, 18 Nzola, 11 Gyasi ©. A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 J. ...

