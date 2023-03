Nord Stream 2 | la Russia accusa gli Usa | ' Da Washington atto terroristico senza precedenti'

(Di venerdì 10 marzo 2023) L'attentato al2 è stato uno degli atti più significativi di questo anno di guerra in Ucraina. I variri in campo si sono scagliati accuse e insinuazioni, l'ultima arriva da Mosca ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ricordo umilmente che secondo il premio Pulitzer Seymour Hersh, la Norvegia è stata complice degli Stati Uniti nell… - Agenzia_Ansa : Esplosioni sul Nord Stream, per Mosca 'è chiaro che Washington è responsabile di questo atto terroristico senza pre… - _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Nord Stream, Mosca: 'è chiaro che colpevoli sono gli Usa' (lo hanno capito tutti, tranne i 'fact checker') - ImolaOggi : Nord Stream, Mosca: 'è chiaro che colpevoli sono gli Usa' (lo hanno capito tutti, tranne i 'fact checker') -

Sabotaggio, come si è arrivati alla pista ucraina Un'indagine del New York Times attribuisce la responsabilità delle esplosioni ...10 mar 15:29, Mosca: Usa responsabili di atto terroristico 'Per noi è chiaro che la responsabilità di questo palese atto terroristico senza precedenti è di Washington'. Lo ha detto il viceministro ...È un continuo rimpallo di accuse quello sul. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, la responsabilità del sabotaggio ai gasdotti 1 e 2, danneggiati lo scorso 26 settembre da due grosse esplosioni sottomarine. Prima le colpe alla ...

La guerra in Ucraina giunge al 380esimo giorno. Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, commentando il sabotaggio del Nord Stream e le relative indagini dichiara: "Per noi è chiaro che la r ...Il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov punta il dito contro gli Stati Uniti, che ritiene autori del danneggiamento dei gasdotti. Il voto della risoluzione su un’indagine internazionale pr ...