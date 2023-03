Le piccole cose della vita, su Disney+ una nuova serie pronta a farvi emozionare (Di martedì 7 marzo 2023) Su Disney+ sta per debuttare una nuova miniserie che è pronta a farci emozionare. Stiamo parlando di Le piccole cose della vita, un titolo drammatico tratto dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed, piccole cose meravigliose... Leggi su europa.today (Di martedì 7 marzo 2023) Susta per debuttare unaminiche èa farci. Stiamo parlando di Le, un titolo drammatico tratto dal romanzo bestseller di Cheryl Strayed,meravigliose...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmeliaP92447668 : @f3428344991 Neanche in casa è una cattiva persona. Dimostra sempre un affetto sincero alle persone che reputa ami… - Lory_SCCP : La vita non è perfetta, ma le piccole cose la rendono meravigliosa. ... come te. - giucongeduelle : Posso dire che quando una persona risponde inizia una risposta con “Nessun disturbo” quando ti avevi iniziato il tu… - Superetero : 'Un giorno mi sono detto, ci sono tante piccole cose che mi piacerebbe raccontare per il mio piacere personale. Qua… - Had2012 : RT @cammellieri: 'La classe sta nelle piccole cose. L'ape e la mosca volano entrambe, è dove si posano che fa la differenza' La caratteris… -