La Meloni porta il Cdm a Cutro e la sinistra dà di matto. Foti: «Tolleranza zero per gli scafisti» (Di lunedì 6 marzo 2023) Si terrà a Cutro, il luogo dove due domeniche fa si è consumata la strage di migranti, la seduta del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. A deciderlo Giorgia Meloni. Al momento Palazzo Chigi non ha ancora reso noti orario, sede e ordine del giorno della riunione. Si sa, però, che si terrà sicuramente nel corso del pomeriggio. La decisione annunciata dal premier cade nel mezzo di un dibattito politico intossicato dalle strumentalizzazioni delle opposizioni, con in testa il Pd a trazione-Schlein. È stato così sin dal primo momento, e non fa eccezione neppure la scelta di portare l’intero governo sul luogo della strage. Il capogruppo di FdI: «Scelta non solo simbolica» Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti l’ha definita «molto più di un semplice gesto simbolico» e ha richiamato le forze ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Si terrà a, il luogo dove due domeniche fa si è consumata la strage di migranti, la seduta del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. A deciderlo Giorgia. Al momento Palazzo Chigi non ha ancora reso noti orario, sede e ordine del giorno della riunione. Si sa, però, che si terrà sicuramente nel corso del pomeriggio. La decisione annunciata dal premier cade nel mezzo di un dibattito politico intossicato dalle strumentalizzazioni delle opposizioni, con in testa il Pd a trazione-Schlein. È stato così sin dal primo momento, e non fa eccezione neppure la scelta dire l’intero governo sul luogo della strage. Il capogruppo di FdI: «Scelta non solo simbolica» Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommasol’ha definita «molto più di un semplice gesto simbolico» e ha richiamato le forze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grazidimambro : RT @FrancesDiBi: Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di informazione - prima #Meloni che porta in tribunale i colleghi, poi #Durigon e i c… - valigiablu : RT @FrancesDiBi: Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di informazione - prima #Meloni che porta in tribunale i colleghi, poi #Durigon e i c… - massacittacom : RT @FrancesDiBi: Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di informazione - prima #Meloni che porta in tribunale i colleghi, poi #Durigon e i c… - geascanca : RT @FrancesDiBi: Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di informazione - prima #Meloni che porta in tribunale i colleghi, poi #Durigon e i c… - biancogionero : @robertosaviano Adesso che l'hai detto tu, che sei un bugiardo patologico, so che #Meloni, e non avevo dubbi, ha de… -