Mosca | Bloccato un massiccio attacco di droni ucraini in Crimea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Guerra Ucraina, Mosca: bloccato un attacco di droni in Crimea. Lukashenko: «Appoggiamo la pace di Pechino» -… - AMarco1987 : Ucraina ultime notizie. Mosca, bloccato massiccio attacco di droni in Crimea. Allarme antiaereo a Kiev - Il Sole 24… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Mosca, bloccato massiccio attacco di droni in #Crimea. Allarme antiaereo a #Kiev'… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: #Ucraina È guerra di droni. Mosca accusa “Bloccato attacco con droni sulla Crimea”. Ma Kiev smentisce “Combattiamo una guerr… - Radio1Rai : #Ucraina È guerra di droni. Mosca accusa “Bloccato attacco con droni sulla Crimea”. Ma Kiev smentisce “Combattiamo… -

Il ministero della Difesa russo afferma di aver impedito un massiccio attacco di droni alla Crimea annessa a, per un totale di 10 droni abbattuti o "disabilitati". Lo ha dichiarato il portavoce ...13.50massiccio attacco droni "Non gli crediamo": così il portavoce del Cremlino, Peskov, quando il consigliere presidenziale ucraino Podolyak dice che Kiev non ha attaccato con i droni sul ...Nel frattempo, in Moldavia è statoun assalto alle istituzioni da parte dei filorussi. ... L'accademico ha ribadito che non esiste una soluzione militare alla guerra in Ucraina (non ...

Guerra Ucraina, ultime notizie: esplosioni in Crimea. Mosca: "Bloccato attacco con droni" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Non si registrano vittime. Il ministero della Difesa russo afferma di aver impedito un massiccio attacco di droni alla Crimea annessa a Mosca, per un totale di 10 droni abbattuti o "disabilitati". Lo ...La guerra in Ucraina giunge al 371esimo giorno. La Duma russa vota sulla stretta della censura: fino a 15 anni per chi scredita i combattenti. Allarme aereo in varie regioni dell'Ucraina, anche a Kiev ...