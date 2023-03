Lazio, Romagnoli recuperato per il Napoli punta ad una maglia da titolare (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alessio Romangoli ha recuperato e ora il difensore della Lazio punta a partire titolare nell’anticipo di venerdì con il Napoli Maurizio Sarri può tornare a contare a pieno regime su Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio, dopo le tre gare saltate per infortunio e la panchina nella sfida di lunedì sera contro la Sampdoria, si candida per una maglia da titolare venerdì contro il Napoli complice anche la squalifica di Casale. L’ex centrale del Milan farà con ogni probabilità coppia con Patric al centro della difesa: lo spagnolo appare oggi avanti su Gila. Alessio è pronto a riprendersi la sua Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alessio Romangoli hae ora il difensore dellaa partirenell’anticipo di venerdì con ilMaurizio Sarri può tornare a contare a pieno regime su Alessio. Il difensore della, dopo le tre gare saltate per infortunio e la panchina nella sfida di lunedì sera contro la Sampdoria, si candida per unadavenerdì contro ilcomplice anche la squalifica di Casale. L’ex centrale del Milan farà con ogni probabilità coppia con Patric al centro della difesa: lo spagnolo appare oggi avanti su Gila. Alessio è pronto a riprendersi la sua. Lo riporta il Corriere dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : - CalcioNews24 : Lazio, Romagnoli recuperato per il Napoli punta ad una maglia da titolare - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli-Lazio, Sarri ritrova Romagnoli in difesa, Hysaj in dubbio per un colpo alla caviglia… - Roma__SPQR : Sarri recupera Romagnoli: guiderà lui la difesa biancoceleste contro Osimhen - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Lazio, Sarri ritrova Romagnoli in difesa, Hysaj in dubbio per un colpo alla caviglia -