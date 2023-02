Sorpreso a rubare pezzi di auto a Napoli, 22enne arrestato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sorpreso a rubare pezzi di auto nei pressi del centro direzionale di Napoli. 22enne arrestato dai Carabinieri, caccia al complice Sorpreso a rubare pezzi di auto nei pressi del centro direzionale, preso un 22enne. I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato per furto aggravato un 22enne di origini romene già noto alle forze dell’ordine. E’ stato Sorpreso in Via Taddeo da Sessa, strada che costeggia il centro direzionale di Napoli, mentre tentava di smontare lo stereo da una Jeep Cherokee. Con lui un complice ancora non identificato che era impegnato a rimuovere i fari posteriori da una Fiat ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023)dinei pressi del centro direzionale didai Carabinieri, caccia al complicedinei pressi del centro direzionale, preso un. I carabinieri della stazione di Poggioreale hannoper furto aggravato undi origini romene già noto alle forze dell’ordine. E’ statoin Via Taddeo da Sessa, strada che costeggia il centro direzionale di, mentre tentava di smontare lo stereo da una Jeep Cherokee. Con lui un complice ancora non identificato che era impegnato a rimuovere i fari posteriori da una Fiat ...

