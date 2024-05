(Di venerdì 3 maggio 2024) Mike Maignan sarà ai box e a difendere la porta delci penserà per qualche partita Marco. Il portiere rossonero si è concesso...

Marco Sportiello , secondo portiere rossonero, votato migliore in campo di Juventus-Milan dai tifosi milanisti sull'App ufficiale del club Continua a leggere>>

Marco Sportiello , portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match Juventus-Milan , terminato 0-0. Ecco le sue parole Continua a leggere>>

Chiudere al secondo posto. Dopo il pareggio con la Juventus che ha portato in dote anche la qualificazione aritmetica alla Champions, il derby scudetto perso con l’Inter, il doppio ko con la Roma in Europa League, l’ultimo obiettivo rimasto al Milan (mentre si lavora al futuro) è difendere la ... Continua a leggere>>

milan, sportiello: 'Le delusioni in Europa e nel derby hanno inciso tanto. Protesta dei tifosi Noi ci siamo' - Mike Maignan sarà ai box e a difendere la porta del milan ci penserà per qualche partita Marco sportiello. Il portiere rossonero si è concesso in una bella intervista. Continua a leggere>>

milan-Genoa: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - milan (4-2-3-1): sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli. Continua a leggere>>

Duro comunicato della Curva del milan: contro il Genoa sciopero del tifo, niente cori e bandiere a San Siro - La Curva Sud del milan torna a farsi sentire con un duro comunicato: contro il Genoa ci sarà uno sciopero del tifo ... Continua a leggere>>