Via al progetto Sette Opere per la Misericordia | in mostra i lavori degli allievi dell’Accademia di Belle Arti

Venerdì 10 maggio alle ore 11 al Pio Monte della Misericordia si presenta la mostra delle Opere realizzate dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti per l’iniziativa “ Sette Opere per la Misericordia ”.L’appuntamento apre la VII edizione del progetto con il quale il Pio Monte ... Continua a leggere>>

David di Donatello 2024, stasera in tv: orario, nomination e conduttori. Chi vincerà - Ma passiamo ai pronostici. In pole position per la vittoria c’è Paola Cortellesi alla sua opera prima da regista con “C’è ancora domani” che ha ricevuto ben 19 candidature. A seguire 15 nomination per ... Continua a leggere>>

Una Banda all’Opera: sabato 4 maggio la Merciful Band in concerto a Bagni di Lucca - BAGNI DI LUCCA - Il Teatro Accademico di Bagni di Lucca ospiterà sabato 4 maggio un importante evento musicale, di sicuro fascino ed interesse. Nato dalla ... Continua a leggere>>