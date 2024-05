La procura di Milano chiede il processo per Santanché | avrebbe truffato l' Inps

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz. La richiesta rientra nel filone del caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'relativa alla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid. La richiesta arriva a poche settimane dalla chiusura delle indagini su questa tranche del "pacchetto Visibilia". Così come l'avviso di conclusione indagini, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda, oltre alla senatrice di FdI e ministra del Turismo, il compagno Kunz e Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno con funzioni di gestione del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, oltre alle due stesse società. Le opposizioni, che già un mese fa avevano avanzato (senza successo) una mozione di sfiducia in ...