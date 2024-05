Arch Week 2024 - tutti gli eventi in programma per la settimana dedicata all’architettura

Gaza, Sciuto (Politecnico): “Al lavoro con associazioni umanitarie senza dimenticare altre guerre” - “Noi siamo una Università più tecnologica, quindi se i temi erano più sul geopolitico erano ovviamente più adeguati agli studenti della Statale. Noi comunque, ... Continua a leggere>>

Postecoglou says Spurs 'long way off' winning Premier League - Spurs, fifth in the table, suffered a third consecutive defeat on Thursday, losing 2-0 at Chelsea, following a 3-2 loss at home to arch-rivals Arsenal last week and a 4-0 hammering at Newcastle. The ... Continua a leggere>>

Sicurezza, Sala: "Speriamo che il nuovo questore sia collaborativo" - (LaPresse) "A breve il nostro questore cambierà e comincio a mettere le mani avanti: speriamo che arrivi un questore nella tradizione ... Continua a leggere>>