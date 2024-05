Sindaco - spuntano candidati come funghi | ma è sos liste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDiventaredi Avellino. Più facile a dirsi che a farsi di questi tempi. Eppure gli aspiranti, in queste ore, cominciano a spuntare. “Il mio sogno da bambino, fare il primo cittadino“, cantava Gianluca Festa il 10 giugno 2019, nel tripudio dei festeggiamenti di piazza per l’elezione sulla scanno più alto del Comune di Avellino. Che Festa bisserà anche quest’anno quel sogno, appare davvero improbabile, ma non impossibile, al netto del terremoto giudiziario che si è abbattuto su Palazzo di Città che, attualmente, lo costringe agli arresti domicilari. Nella giornata di lunedì 6 maggio è fissata l’udienza al Tribunale del Riesame, dove i giudici dovranno decidere se annullare, limitare o confermare la misura cautelare nei confronti dell’ex primo cittadino. Ed è per questo che i suoi ...