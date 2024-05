VIDEO – Inter - i tifosi hanno scelto | il gol del mese è… da scudetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’è da poco diventata Campione d’Italia e dopo i festeggiamenti stellati in giro per Milano, completamente tappezzata di nerazzurro, si appresta a sfidare il Sassuolo con tante novità nell’undici iniziale. Nel frattempo iil gol del: ovviamente vale unoFESTEGGIAMENTI E LEGGEREZZA – L’di Simone Inzaghi sta vivendo queste ultime giornate di campionato con la leggerezza di chi ha già conquistato lodella seconda stella. Dopo i super festeggiamenti, che per la verità andranno avanti almeno fino al 19 maggio, quando capitan Lautaro Martinez alzerà al cielo il trofeo in occasione del match casalingo con la Lazio, i nerazzurri si apprestano ad affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium, una partita delicata ...