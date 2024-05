Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONESUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST SINO AL RACCORDO IN USCITA DA. SEGNALATO UN INCIDENTE IN VIA CASAL BIANCO, CODE NEI PRESSI DI MARCO SIMONE IN DIREZIONE DI GUIDONIA. CODE POI SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA DIREZIONE LATINA. SULLA NETTUNENSE, PER UN ...