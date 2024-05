Opel Grandland | il nuovo SUV debutta a Eisenach

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nasce nello stabilimento diil, un SUV elettrico che unisce innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente Il 2 maggio 2024, ilha svelato il suo fascino “elettrico” presso lo stabilimento diin Turingia. Questo SUV top di gamma rappresenta un passo fondamentale nella strategia diverso la mobilità sostenibile. È il perfetto connubio tra innovazione tecnologica, prestazioni eccellenti e attenzione all’ambiente. La produzione delSUV è motivo di orgoglio per lo stabilimento di, completamente trasformato in una “fabbrica elettrica”. Unreparto batterie e una linea di produzione flessibile per ...