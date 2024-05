Europee | Meloni - ' italiani apprezzano mia candidatur - è democrazia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Penso che gliapprezzino sempre la possibilità di esprimersi, e che sia giusto così. È". Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia, interpellata da Affar.it, commenta il sondaggio realizzato da Lab21.01 per Affar.it secondo il quale la maggioranza assoluta degli(52,8%), non solo di chi vota Fratelli d'Italia o Centrodestra ma quindi anche gli elettori delle opposizioni, ritiene giusta laa della stessacome capolista per Fratelli d'Italia in tutta Italia alle elezionidell'8-9 giugno anche se, una volta eletta, non andrà a occupare gli scranni del Parlamento europeo.