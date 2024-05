Visibilia - procura Milano chiede rinvio a giudizio per Santanchè per truffa Covid

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladiha richiesto ildella ministra del Turismo Daniela Garneroe di altre due persone, nonché di due società, tra cui, per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga19, per un totale di 13 dipendenti. La richiesta diper l’ipotesi diai danni dell’Inps – in relazione a presunte irregolarità nell’uso della cassa integrazione in deroga– riguarda oltre alla ministra, anche il compagno dell’esponente di FdI Dimitri Kunz D’Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo, mentre le due società sono ...

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone del Caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel ... Continua a leggere>>

Caso Visibilia , la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Santanché La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanché , ministra del Turismo del governo Meloni: l’accusa è di truffa aggravata ai danni dell’Inps . A Santanché era stato notificato il 25 marzo scorso ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè e di altre due persone, nonché di due società, tra cui Visibilia , per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 ... Continua a leggere>>

Caso Santanchè, clamoroso: richiesto il processo per truffa - La procura di Milano ha chiesto il processo per Daniela Santanchè: scatta l'accusa per truffa aggravata sui fondi della cassa integrazione. Continua a leggere>>

Caso visibilia, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Santanché - A Santanché era stato notificato il 25 marzo scorso l’avviso di conclusione delle indagini per il filone che riguarda la presunta truffa ai danni dell’Inps messa in atto dalla società visibilia, di ... Continua a leggere>>

Presunta truffa ai danni dell'Inps, la procura di Milano chiede il processo per Daniela Santanchè - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri ... Continua a leggere>>