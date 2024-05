Palermo-Ascoli e Parma-Cremonese - Serie B | t - formazio -i, pronostici

(Di venerdì 3 maggio 2024)sono valide per la trentasettesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabilini earrivano a questo match dopo due sconfitte. Ma se quella dei siciliani è stata quasi indolore – ormai la classifica è quella, e serve solamente blindare il sesto posto – quella dei bianconeri di Carrera rischia di compromettere la salvezza. Brunori, attaccante del(Lapresse) – Ilveggente.itAdesso, lane ospite, è in piena zona playout anche se la salvezza diretta è distante solamente tre punti. Ma il colpo calabrese ha fatto sprofondare tutto, e quindi c’è anche il rischio (sono 3 le squadre a quota ...

