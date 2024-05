Il Var funziona ma è il sistema che alla gente non piace Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilsi tuffa a bomba nell’eterna lotta tra “Var sì” e “Var no”, tra puristi del giuoco del calcio e gli Steve Jobs del settore. La domanda scatenante è sempre una: “Perché il Var scatena queste polemiche furiose?”. La risposta può apparire scontata. LimitandociPremier League, basta citare l’errore madornale in Tottenham-Liverpool, quando l’arbitro annullò un rigore per fuorigioco poi rivelatosi inesistente. L’errore in quel caso fu anche del Var. Scrive ilche allora si rischiò addirittura una “guerra termonucleare per una decisione arbitrale“. La Pgmol (l’Aia inglese) in quell’occasione riconobbe che si trattava di “un errore umano significativo“. “Probabilmente ci siamo risparmiati l’indignazione pubblica dei parlamentari solo perché il parlamento era in pausa“. Il nesso tra tecnologia, burocrazia e calcio si è ...