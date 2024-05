Media | no attacco Rafah prima del 12 5

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 3 maggio 2024) 17.25 Secondo il giornale libanese Al Akhbar l'Egitto avrebbe "ricevuto la promessa" da parte di Israele di "rinviare qualsiasi operazione militare aalmeno fino alla fine della prossima settimana". Per il giornale, itori di Egitto, Qatar e Usa hanno"indicazioni"del fatto che Hamas non accetta l'accordo proposto da Israele. In corso nuovi contatti per evitare il fallimento dei negoziati Appello del segretario Onu, Guterres: "Imploro il governo israeliano e i leader di Hamas di raggiungere l'accordo".