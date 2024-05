UK - immigrati illegali espulsi | il governo Sunak ci fa sognare?

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag – Sono scattati in questi giorni i rastrellamenti diin Gran Bretagna: molti di loro, donne incluse sono già stati arrestati e avviati a centri di detenzione in attesa di essere deportati in Ruanda, in base alla nuova legge entrata in vigore la settimana scorsa. Almeno 800 funzionari dell’immigrazione sono coinvolti nell’operazione: ma stamattina sono già scattate le prime proteste. Ilaccelera prima delle elezioni Un gruppo di dimostranti, chiamati a raccolta su X, ha circondato un hotel a Peckham, alla periferia di Londra, dove finora erano alloggiati gli, nel tentativo di impedire la loro rimozione. In ogni caso ildi Rishiè riuscito a ottenere l’approvazione della legge che prevede il ...

