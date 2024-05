Viola come il mare 2 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

(Di venerdì 3 maggio 2024) Questa sera, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladiil2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity.il2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv,detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5.ilNon solo tv. Sarà possibile seguirla anche in livetramite la ...

Stasera, venerdì 3 maggio 2024, inizia Viola come il mare 2: scopriamo quante puntate ci saranno, la trama della seconda stagione e molti altri dettagli. Francesca Chillemi e Can Yaman tornano in prima serata con la amatissima fiction di Mediaset. Ispirata al romanzo "Conosci l'estate?", scritto ... Continua a leggere>>

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la sec onda stagione. In onda questa sera, venerdì 3 maggio 2024, la Prima Puntata con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni . Continua a leggere>>

Venerdì 3 maggio va in onda su Canale 5 " Viola come il mare 2", la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman ambientata in Sicilia: tutte le location della fiction.Continua a leggere Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: il cast (attori) completo della seconda stagione - Qual è il cast (attori) di Viola come il mare 2, la seconda stagione in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5 Protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Al loro fianco tanti altri attori ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: quante puntate, durata e quando finisce - Quante puntate sono previste per Viola come il mare 2 La seconda stagione della serie televisiva è composta da 12 episodi che andranno in onda nel corso di sei serate (due episodi a puntata). La ... Continua a leggere>>

Le location di Viola come il mare 2: dov’è stata girata la serie su Canale 5 - come nella prima stagione, uno dei luoghi principali di Viola come il mare 2 è Palermo. La magnifica terrazza che condividono Viola Vitale e Francesco Demir, vicini di casa, si affaccia sul Duomo di ... Continua a leggere>>