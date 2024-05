Libertà di stampa - classifica 2024 | Italia 46esim - perde 5 posizioni

World Press Freedom Index 2024 , la classifica stilata da Rsf Norvegia, Danimarca e Svezia sul podio del World Press Freedom Index 2024 , la classifica della Libertà di stampa stilata da Rsf. Ma bisogna scorrere la classifica e scendere fino al 46esimo posto per trovare l' Italia . Meglio fanno Tonga, ... Continua a leggere>>

l’Italia perde cinque posizioni in un anno nella classifica mondiale della libertà di stampa stilata dalla ong Reporter Senza Frontiere (Reporters Sans Frontieres). Il nostro Paese esce così dalla fascia in cui si trovano le democrazie più sviluppate (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito), e ... Continua a leggere>>

l’Italia perde cinque posizioni in un anno nella classifica mondiale della libertà di stampa stilata dalla ong Reporter Senza Frontiere (Reporters Sans Frontieres). Il nostro Paese esce dalla fascia in cui si trovano le democrazie più sviluppate (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito), per ... Continua a leggere>>