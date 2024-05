La Storia di Dio | Un Viaggio attraverso le Culture e le Ere | Abramo Franceso Maria

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 3 maggio 2024) 1. L’antico politeismo Le prime concezioni di Dio emergono nelle civiltà antiche come Sumeri, Egizi, e Greci. Questi popoli tendevano al politeismo, venerando un pantheon di divinità legate a fenomeni naturali,aspetti della vita quotidiana e la gestione del cosmo. Ad esempio, gli Egizi veneravano Ra come dio del sole, mentre i Greci attribuivano la sovranità del cielo a Zeus. 2. Il monoteismo ebraico Un punto di svolta significativo nelladelle concezioni di Dio è l’evoluzione del monoteismo, iniziato con gli Ebrei. Il Dio di, che più tardi diventerà centrale anche per il cristianesimo e l’islam, è un Dio unico, creatore dell’universo e guida morale per l’umanità. Questo concetto si distingue per il suo enfasi sulla relazione personale e diretta tra Dio e i suoi ...