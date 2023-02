(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “I mieia Elly, primo segretario donna del Partito Democratico. Una democrazia matura ha bisogno di rispetto reciproco e reciproca legittimazione. Mi auguro unserio e, un confronto in cui non prevalgano iideologici ma esclusivamente l'interesse del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per la Riforme e la Semplificazione normativa, Elisabetta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Casellati, 'auguri a Schlein, dialogo sia costruttivo, no muri' - -

Gliarrivano anche dal ministro per le Riforme, Elisabettache si dice sicura come Pinelli "saprà favorire la coesione necessaria al Consiglio per affrontare con equilibrio e ...... Ignazio La Russa, c'erano Giuliano Amato, Gianni Letta, Matteo Piantedosi, Raffaele Fitto ed Elisabetta. In particolare, non sono passati inosservati gli 'profetici' di Amato, ...

Pd: Casellati, 'auguri a Schlein, dialogo sia costruttivo, no muri' Gazzetta di Reggio

Gli auguri di Natale dei politici sui social: da Meloni ai ministri, da Berlusconi a Renzi Sky Tg24

Gli auguri di Natale dei politici. Le foto dai social Formiche.net

Casellati, i no vax e il generatore automatico di auguri L'HuffPost