Juventus, Sky: “Alex Sandro resta in bianconero, vicino il rinnovo automatico” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alex Sandro si lega ancora con la Juventus. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza, ma i bianconeri hanno deciso prolungare l’intesa di un’altra stagione. Lo riporta Sky Sport, che fa sapere i dettagli: esiste infatti una clausola nell’accordo del brasiliano che prevede il rinnovo automatico fino al 2024 dopo una soglia di presenze. La Vecchia Signora potrebbe pagare tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro per svincolare l’ex Porto, ma la società ha in testa di proseguire il rapporto con il giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023)si lega ancora con la. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza, ma i bianconeri hanno deciso prolungare l’intesa di un’altra stagione. Lo riporta Sky Sport, che fa sapere i dettagli: esiste infatti una clausola nell’accordo del brasiliano che prevede ilfino al 2024 dopo una soglia di presenze. La Vecchia Signora potrebbe pagare tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro per svincolare l’ex Porto, ma la società ha in testa di proseguire il rapporto con il giocatore. SportFace.

