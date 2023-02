Spalletti: «Questo Napoli ha capito che è meglio l’uovo oggi che la gallina domani» (Di sabato 25 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli. La maturità del Napoli. «Quello è un sintomo di poca maturità far succedere quell’episodio, sono cose che a volte nel calcio ci stanno. L’importante è che gli altri si compattino, hanno avuto reazione importantissima. Soprattutto i centrocampisti hanno fatto partita tosta con la faccia di cazzo di quelle vere, con voglia di portare a casa risultato che può essere fondamentale» Lobotka. «Viene esaltata la qualità quando è in possesso palla, lui comunque non riesci mai a saltarlo, va addosso a tutti, ha Questo fisico cubico che riesca a tener botta anche agli avversari più grossi. Era un gran calciatore, provammo a prenderlo all’Inter ma c’era il fair play finanziario, poi l’ha visto uno sveglio come Giuntoli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Il tecnico del, Luciano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli. La maturità del. «Quello è un sintomo di poca maturità far succedere quell’episodio, sono cose che a volte nel calcio ci stanno. L’importante è che gli altri si compattino, hanno avuto reazione importantissima. Soprattutto i centrocampisti hanno fatto partita tosta con la faccia di cazzo di quelle vere, con voglia di portare a casa risultato che può essere fondamentale» Lobotka. «Viene esaltata la qualità quando è in possesso palla, lui comunque non riesci mai a saltarlo, va addosso a tutti, hafisico cubico che riesca a tener botta anche agli avversari più grossi. Era un gran calciatore, provammo a prenderlo all’Inter ma c’era il fair play finanziario, poi l’ha visto uno sveglio come Giuntoli ...

