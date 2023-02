Napoli, Osimhen vicino alla storia: il nigeriano mette George Weah nel mirino (Di sabato 25 febbraio 2023) Uno dei migliori giocatori della squadra azzurra, nel corso di questa stagione, è sicuramente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo aver segnato già 18 gol in campionato, è ormai vicino ad un record semplicemente sensazionale: infatti il nigeriano, con i suoi 41 gol in Serie A, insegue i 46 gol di George Weah per diventare il calciatore africano con più reti nella storia del massimo torneo italiano di calcio. Inoltre ci sarebbe un altro record da inseguire: Osimhen, in gol per ben sette partite di fila, potrebbe diventare il giocatore più giovane della storia del campionato a segnare per otto partite di fila, dietro solo a Roberto Muzzi nel 1995. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Uno dei migliori giocatori della squadra azzurra, nel corso di questa stagione, è sicuramente Victor. L’attaccante, dopo aver segnato già 18 gol in campionato, è ormaiad un record semplicemente sensazionale: infatti il, con i suoi 41 gol in Serie A, insegue i 46 gol diper diventare il calciatore africano con più reti nelladel massimo torneo italiano di calcio. Inoltre ci sarebbe un altro record da inseguire:, in gol per ben sette partite di fila, potrebbe diventare il giocatore più giovane delladel campionato a segnare per otto partite di fila, dietro solo a Roberto Muzzi nel 1995. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

