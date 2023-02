Adani: «Inter ha fatto bene la partita, gol di Lukaku nel destino» (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Inter ha vinto la gara d’andata con il Porto nello scorso mercoledì. Daniele Adani ha parlato della sfida in collegamento con la BoboTV. Elogi alla squadra, ma dubbi sul ritorno in Portogallo. destino – Daniele Adani ha parlato in questo modo della sfida tra Inter e Porto di Champions League: «Lui colpisce il palo, ma è pronto a ribadire in rete. L’Inter ha veramente una rosa forte, alla fine era quasi tutto apparecchiato quando sono entrati Brozovic, Lukaku e Gosens. Mettendo dentro quei valori si può far subire l’avversario anche in undici contro undici. Il gol di Lukaku era scritto nel destino, era tutto apparecchiato per lui. Per vincere ci può essere un sistema diverso, quei venti minuti finali ci hanno detto questo. Se Gosens ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ha vinto la gara d’andata con il Porto nello scorso mercoledì. Danieleha parlato della sfida in collegamento con la BoboTV. Elogi alla squadra, ma dubbi sul ritorno in Portogallo.– Danieleha parlato in questo modo della sfida trae Porto di Champions League: «Lui colpisce il palo, ma è pronto a ribadire in rete. L’ha veramente una rosa forte, alla fine era quasi tutto apparecchiato quando sono entrati Brozovic,e Gosens. Mettendo dentro quei valori si può far subire l’avversario anche in undici contro undici. Il gol diera scritto nel, era tutto apparecchiato per lui. Per vincere ci può essere un sistema diverso, quei venti minuti finali ci hanno detto questo. Se Gosens ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Adani: «Inter ha fatto bene la partita, gol di Lukaku nel destino» - - micum96 : @presidentegoat Piuttosto lo farei notare a chi prova a far passare che la rosa del Milan sia stata costruita con 2… - eia58 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Adani: “Cosa penso dell’#Inter? Che è più forte del #Porto, ma deve ringraziare la profondità della rosa per la vit… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Adani: “Il #Napoli può ambire alla semifinale, l’#Inter deve arrivare ai quarti” - Mariiinter : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Adani: “Cosa penso dell’#Inter? Che è più forte del #Porto, ma deve ringraziare la profondità della rosa per la vit… -