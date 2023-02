Stop ricoveri al Cardarelli, Nappi: “Nella sanità non è accettabile ‘il tutto esaurito'” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La disastrata sanità campana è ormai alla stregua di uno spettacolo tragicomico a cui si può assistere fino ad esaurimento posti. Non è assolutamente accettabile che un ospedale, per di più il Cardarelli, il più grande nosocomio del Mezzogiorno, fermi i ricoveri per il ‘tutto esaurito’. Eppure ciò continua ad accadere a causa della cura De Luca, che forse troppo affascinato dalle luci della ribalta non smette di confondere la sanità pubblica con un teatro dove raccontare i suoi falsi miracoli. E invece, nelle stesse ore, al disastro trasporti si aggiunge il collasso della sanità”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La disastratacampana è ormai alla stregua di uno spettacolo tragicomico a cui si può assistere fino ad esaurimento posti. Non è assolutamenteche un ospedale, per di più il, il più grande nosocomio del Mezzogiorno, fermi iper il ‘’. Eppure ciò continua ad accadere a causa della cura De Luca, che forse troppo affascinato dalle luci della ribalta non smette di confondere lapubblica con un teatro dove raccontare i suoi falsi miracoli. E invece, nelle stesse ore, al disastro trasporti si aggiunge il collasso della”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da ...

