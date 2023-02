PNRR Roma, M5S-Civica Raggi: “Gualtieri denuncia sottofinanziamento tpl, ma da ministro ha trascurato Capitale” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Che nei confronti di Roma ci sia un deficit storico di trasferimenti di risorse e poteri da parte del Governo, è verissimo. Ma è anche doveroso ricordare che anche Gualtieri è parte di questa storia di mancanze. Lui, che oggi in Aula parla di sottofinanziamento del trasporto pubblico locale, da ministro non è stato altrettanto solerte, attento e vicino ai problemi della Capitale. Un esempio su tutti: nel 2020 quando, a causa della pandemia, Atac soffriva una perdita di 130 milioni di euro da mancati ricavi di biglietti, si è scelto di rifinanziare solo la metà di quel buco. Perché? È giustissimo pretendere attenzione, supporto, poteri e risorse, come del resto facemmo anche noi; ma i cittadini hanno il diritto di sapere perché l’attuale primo cittadino, quando era ministro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Che nei confronti dici sia un deficit storico di trasferimenti di risorse e poteri da parte del Governo, è verissimo. Ma è anche doveroso ricordare che ancheè parte di questa storia di mancanze. Lui, che oggi in Aula parla didel trasporto pubblico locale, danon è stato altrettanto solerte, attento e vicino ai problemi della. Un esempio su tutti: nel 2020 quando, a causa della pandemia, Atac soffriva una perdita di 130 milioni di euro da mancati ricavi di biglietti, si è scelto di rifinanziare solo la metà di quel buco. Perché? È giustissimo pretendere attenzione, supporto, poteri e risorse, come del resto facemmo anche noi; ma i cittadini hanno il diritto di sapere perché l’attuale primo cittadino, quando era...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : Il Pnrr salva il Bilancio di Gualtieri Opposizioni all'attacco: “Deludente” - apiscini : RT @CislRomaRieti: Con la firma del Protocollo tra Città metropolitana di Roma e Cgil-Cisl-Uil si avvia oggi il tavolo per la condivisione… - kaputtmundi : Un Osservatorio per il PNRR e il Giubileo di Roma - MannonePompeo : Guardate cosa ho trovato di interessante: - CislRomaRieti : ???#PNRR #CgilCislUil costituito Tavolo territoriale per la partecipazione in Città metropolitana #Roma Un passaggio… -