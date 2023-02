Superbonus | il governo chiama i costruttori | vertice lunedì a Palazzo Chigi Ciriani | «Problema gigantesco | dovevamo intervenire»

Ilha difeso l'intervento denunciando di essere di fronte a una " situazione fuori ... Nuove modifiche alFdI apre Dagli ambienti di FdI fanno notare che l'iter parlamentare, prima ...Le critiche di Forza Italia 'Il provvedimento del' che blocca il'è stato un fulmine a ciel sereno perché il mese scorso, durante un question time in commissione al Senato si era ...

Superbonus, imprese dal governo lunedì. Ciriani: 'Non si poteva rinviare' Agenzia ANSA

Superbonus, stop alle cessioni dei crediti: il decreto è già operativo. Appello Abi-Ance per far ... Il Sole 24 ORE

Superbonus, Forza Italia: "Subito un tavolo per modificare il decreto" | Conte: "Il governo tradisce famiglie e imprese" TGCOM

Superbonus, il governo: «Disastro lasciato da M5S». Si media con le imprese ilmessaggero.it

La frenata del governo sul Superbonus fa infuriare architetti e ingegneri romani: "Ci avete traditi" RomaToday

Stop alla cessione del credito. Il governo ha deciso non sarà possibile dare vita a operazioni di cessioni del credito e sconti in fattura per attività non ancora avviate. Una norma ...PESCARA – “Non possiamo assistere inermi alla scelta del Governo di far sparire con un colpo di bacchetta magica il cosiddetto ‘Sconto in fattura’ che il legislatore aveva ...