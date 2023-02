Terremoto in Turchia e Siria | si temono 60mila vittime Bimbi salvi dopo 140 ore

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilche ha colpito il sud-est dellae il nord della Sira è una catastrofe che potrebbe aver provocato oltre, secondo l’ONU. A quasi una settimana dal sisma si contano oltre 33mila morti ma il bilancio sembra destinato a salire ancora. D’altro canto i soccorritori continuano a salvare vite. Emergono dalle macerie molti bambini ancora vivi. La resilienza di tanti piccoli appare impressionante. I loro pianti sono rumori preziosi che a volte guidano i soccorritori nel silenzio tombale degli edifici in macerie. Il piccolo Moaz, bimbono sopravvissuto al, portato in salvo dai volontari della ong White Helmets a Sarmada in. Foto Twitter @SyriaCivilDefLedelStando ai dati ...

Il bilancio delle vittime del devastanteche ha colpito lae la Siria lunedi' e' salito a 33.000 morti e resta alto l'allarme delle Nazioni Unite secondo cui il numero finale potrebbe anche raddoppiare. Funzionari e medici ...Aumenta ancora il bilancio dei morti e secondo l'Onu potrebbe anche peggiorare. Finora ilin Siria ha causato circa 4.800 vittime e 2.500 feriti nelle aree controllate dal governo e circa 4.500 morti e 7.500 feriti in quelle sotto il controllo dei ribelli. Lo ha riferito il ...Mentre continuano in Turchia e in Siria le operazioni di soccorso per cercare gli ultimi sopravvissuti al terremoto, il governo di Ankara punta il dito contro i costruttori di alcuni edifici crollati, ...Griffiths (Onu): "Le vittime potrebbero essere oltre 50mila" Potrebbero essere oltre 50mila le vittime del terremoto che ha colpito la regione alla frontiera tra Turchia e Siria. A dichiararlo è stato ...