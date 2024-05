(Di venerdì 3 maggio 2024) Il crollo parziale inieri pomeriggio della diga '14 de Julho', situata fra le località di Cotiporã e Bento Gonçalves, nello stato di Rio Grande do Sul, a causa delle forti piogge, ha provocato la morte di almeno 29 persone, mentre ne mancano all'appello altre 60. L'informazione, riferisce il portale di notizie Uol, è stata confermata dal governo del Rio Grande do Sul, mentre il sindaco della località di Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira, ha reso noto che le intense precipitazioni hanno generato un'onda alta due metri che si è abbattuta sulla zona, attraversando la comunità di Linha Alcântara, e avanzando verso i municipi di São Valentim do Sul e Santa Tereza. Da parte sua Artur Lemos, ministro dell'Interno di questo stato, ha dichiarato alla Cnn che "a crollare è stato il lato destro della diga, dove non si trovano le chiuse". L'obiettivo dei tecnici ...

scoperte Incisioni millenarie in Brasile Archeologi brasiliani hanno rinvenuto Incisioni rupestri risalenti a 2000 anni fa, raffiguranti impronte umane, corpi celesti e animali come cervi e maiali selvatici. La scoperta è avvenuta nel Parco Statale di Jalapão, durante spedizioni dal 2022 al 2023. ... Continua a leggere>>

brasile, il bilancio del maltempo al Sud sale a 29 morti - Il crollo parziale in brasile avvenuto giovedì pomeriggio della diga "14 de Julho", situata fra le località di Cotiporã e Bento Gonçalves, nello stato di Rio Grande do Sul, a causa delle forti piogge, ... Continua a leggere>>

sale in brasile a 29 morti il bilancio del maltempo nel sud - Il crollo parziale in brasile ieri pomeriggio della diga '14 de Julho', situata fra le località di Cotiporã e Bento Gonçalves, nello stato di Rio Grande do Sul, a causa delle forti piogge, ha ... Continua a leggere>>

L'Ocse rivede al rialzo le stime del Pil del brasile - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del brasile per l'anno in corso portandole dal precedente 1,8% stimato a dicembre all ... Continua a leggere>>