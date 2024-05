Formula 1 - le previsioni meteo del GP di Miami | rischio pioggia?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) La1 vola aper disputare il sesto appuntamento della stagione 2024. Il Circus si prepara a correre il secondo weekend sprint della stagione, con il format che ha debuttato a Shanghai nell’ultimo Gran Premio disputato. La gara statunitense potrebbe regalare diverse sorprese, tra cui unnon del tutto stabile. Secondo quanto affermato da The Weather, venerdì mattina il cielo si presenterà nuvoloso, per poi aprirsi completamente nel pomeriggio. Le probabilità diraggiungono il 24% in mattinata, attorno alle 10:00, per poi scendere al 5% nel pomeriggio. Il sabato invece sarà completamente nuvoloso, ma le probabilità di precipitazioni sono basse, con un picco del 12% previsto per le 14:00. Domenica il cielo dovrebbe tornare ad aprirsi, con poche nuvole sparse di passaggio. La probabilità di ...