Unesco - attacchi o minacce al 70% dei giornalisti ambientali

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 70% deiha subito "o pressioni" legati al proprio lavoro. Di questi, due su cinque hanno subito successivamente violenza fisica. L'allarmante dato, ottenuto sulla base di una serie di interviste realizzate lo scorso mese di marzo adi 129 Paesi, è stato reso noto dall'in un rapporto pubblicato in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ha messo in guardia contro un aumento della violenza e delle intimidazioni contro iche si occupano di ambiente e clima. "Senza informazioni scientifiche affidabili sulla crisi ambientale in corso, non potremo mai sperare di superarla", ha affermato in una nota il ...