FdI è imprendibile - salgono FI e Lega | chi croll - ecco la Supermedia dei sondaggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicata la nuovadi Youtrend, i dati aggregati di tutti i principali istituti dinelle ultime due settimane. Il quadro che emerge è chiarissimo: Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono nettamente in testa. Il partito del premier, in attesa di capire quanto peserà l'annuncio della candidatura della leader, è stabile al 27.2% dei voti. Alle spalle del principale partito di governo, a raccogliere più voti è il Partito Democratico. Elly Schlein punta tutto su delle liste competitive per stare sopra al 20%. Al momento, secondo quanto rivela la, i dem sono al 20.4%, in crescita dello 0.6. Stando all'interno del campo largo, se il Pd cresce, il M5S indietreggia. I grillini ottengono il 16.1% delle preferenze, in leggero ribasso dello 0.1. Sorride il centrodestra dove la lotta interna per la seconda ...