Fiera di Tarquinia Lido - il programma della giornata inaugurale

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Oggi 3 maggio laMostra mercato macchine agricole a. Il via ufficiale alla 75esima edizionemanifestazione sarà alle 12 nell’area direzione di viale dei Tritoni, con la partecipazione delle massime autorità cittadine, dei rappresentati delle istituzioni del territorio e delle associazioni di categoria. Denso ildel primo giorno. Quattro gli incontri tematici previsti nella sala convegni di viale dei Tritoni: s’inizia alle 10,30 con “Patriarchi e Matriarche verdi per la sostenibilità e la resilienza di Gaia”; per proseguire con “Le tecnologie del futuro e il ruolo dell’agronomo”, alle 12, e “Biogas e Comunità energetiche rinnovabili”, alle 15; e concludere con “Pnrr e ...

