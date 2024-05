Frane - nuovo smottamento a Forno | Quel versante fa paura

(Di venerdì 3 maggio 2024) Massa Carrara, 2 maggio 2024 – Via 13 Giugno a: si allarga il fronte di frana e l’ennesimomette in allarme i residenti del paese. Ormai transitare per le strade collinari e montane diventa sempre più pericoloso. Le piogge degli ultimi giorni hanno causato una frana che si è abbattuta, ieri intorno alle 11, in via 13 Giugno, verso, poco prima del monumento ai caduti, in direzione del viottolo del Bizzarro. Poco più avanti, il traffico veicolare è controllato da un impianto semaforico a causa di una frana avvenuta un mese fa circa: frana che è stata transennata. Una rischio, quindi, che lancia chiari segnali di dissesto idrogeologico. Sul posto, nella mattinata di ieri, si sono recati anche i consiglieri comunali di centrosinistra Daniele Tarantino, Ivo Zaccagna e Giovanna Santi, per ...

