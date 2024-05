Getafe-Athletic Bilbao venerdì 03 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici La giornata inizia dal Coliseum

In un’atmosfera di festa, con la Copa appena vinta e un’altra vittoria che stava per essere celebrata, il rigore trasformato da Dani Parejo ha ammutolito e amareggiato San Mamès : domenica scorsa l’ Athletic ha perso due molti importanti per la corsa Champions, fermandosi sull’1-1 col Villarreal. I ... Continua a leggere>>

In un’atmosfera di festa, con la Copa appena vinta e un’altra vittoria che stava per essere celebrata, il rigore trasformato da Dani Parejo ha ammutolito e amareggiato San Mamès : domenica scorsa l’ Athletic ha perso due molti importanti per la corsa Champions, fermandosi sull’1-1 col Villarreal. I ... Continua a leggere>>

Getafe-Athletic bilbao, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici - Getafe-Athletic bilbao è una partita della 34sima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming. Continua a leggere>>

Diretta Getafe-Athletic bilbao: dove vederla in tv e live streaming - I madrileni non vincono da tre partite, per il bilbao brutta battuta d'arresto nell'ultima giornata: ultime notizie, link streaming e diretta su DAZN Trasferta all'Alfonso Perez per l'Athletic bilbao ... Continua a leggere>>

Liga, 33esima giornata: manca solo la matematica al titolo del Real Madrid. L'Almeria retrocede - Primo verdetto dell'anno: decisiva la sconfitta dell'Almeria contro il Getafe, la squadra di Mel Perez è retrocessa. Il Real Madrid batte di misura la Real Sociedad e ora è a +14, aspettando il Barcel ... Continua a leggere>>