Mary Kay Inc annuncia la sua espansione in Danimarca - rafforzando il suo impegno per l’empowerment femminile in Scandinavia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 3 maggio 2024) DALLAS–(BUSINESS WIRE)– La, paese noto per la sua grande attenzione per l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne, si impone come una delle società più egualitarie al mondo, al terzo posto nell’UE nell’indice della parità di genere 1. La richiesta di opportunità innovative rivolte alle donne è sempre presente nel Paese. La disponibilità dei prodottiKay sul mercato danese promette di offrire nuove ed entusiasmanti prospettive per l’imprenditoriaattraverso il suo modello aziendale unico. La Presidente diKay Europe Tara Eustace ha espresso il proprio entusiasmo in merito all’ingresso dei prodottiKay in un nuovo paese. “L’innon rappresenta solo un’eccezionale strategia di ...