Una cattura accidentale Squalo Mako finisce nelle reti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Orbetello (Grosseto), 3 maggio 2024 – I segnali del cambiamento climatico si intravedono sempre di più anche nel mare della Costa d’Argento. Soprattutto se chi ci lavora e ci naviga fin da bambino, si ritrova poi davanti a fenomeni a cui non riesce a dare una spiegazione, finché poi dai fondali non emerge uno. Una specie protetta che solitamente abita i mari tropicali, che sempre di più sta facendo la sua comparsa nel mar mediterraneo, forse per l’aumento delle temperature dell’acqua. Insolito, infatti, che da circa un mese davanti alle coste di Talamone stazionano immensi banchi di pesce azzurro, per lo più palamite e tonni alletterati di dimensioni medio piccole che sono attratte da una gran quantità di pesce foraggio, in questo caso le piccole acciughe. A loro volta questi branchi attraggono l’attenzione di molti delfini, che se ne ...