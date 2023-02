Sanremo | Fuortes | “Sul messaggio di Zelensky nessuna censura” L’ambasciatore ucraino | “Accolta la nostra proposta”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Le polemiche sono connaturate al festival”, ma sulla vicenda dell’intervento del presidente“sono state particolari, si è parlato di, condizionamenti, condizionamenti sul testo, è tutto assolutamente non fondato”. Lo dice Carlo, ad della Rai, in sala stampa a, accanto ald’Ucraina in Italia Melnyk. “Abbiamo pensato fosse importante ristabilire la verità dei fatti”, aggiunge. “Desidero ringraziare tutta la squadra della Rai che ha accolto ladi leggere ildel nostro presidente, decidendo anche di arricchire l’intervento con un omaggio musicale all’Ucraina”. Cosìdell’Ucraina Yaroslav Melnyk, arrivato ...

Lo dice Carlo, ad della Rai, in sala stampa a, accanto all'ambasciatore d'Ucraina in Italia Melnyk. 'Abbiamo pensato fosse importante ristabilire la verità dei fatti', aggiunge ...Carloe Stefano Coletta sfruttano il vuoto che c'è in commissione Vigilanza per imporre logiche di sinistra a viale Mazzini.

Sanremo, Fuortes traballa: la storia di “Kiev” rischia di costargli cara Il Fatto Quotidiano

Sanremo, ambasciatore ucraino Melnyk e Fuortes in conferenza - Multimedia Agenzia ANSA

Sanremo, la Rai: “Share record”, ma è un fake. E Fuortes resta appeso agli ascolti Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Fuortes: "Zelensky Escludere la guerra sarebbe forzatura" Adnkronos

Nel mirino lo show di Fedez che mercoledì, in diretta, ha strappato la foto del viceministro italiano Bignami in uniforme nazista ...Il fuoco di fila piomba in sala stampa a Sanremo, mentre si sciorinano i dati Auditel che ... un'altra epoca», commenta l'ad Carlo Fuortes. L'atmosfera però si carica di tensione, a poche ore alla ...